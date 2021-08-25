В немецком университете расследуют отравление студентов

Пострадали семь человек

В Германии выясняют обстоятельства отравления людей неизвестным веществом. ЧП произошло на западе страны в университете Дармштадта. 7 человек обратились за медицинской помощью, у всех были характерные симптомы острой интоксикации. Полиция нашла следы некоего химического вещества, которое вызвало много вопросов.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева (см. видео).

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