Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Ани Савиновой

У девочки смертельно опасное заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог шестилетней Ане Савиновой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У девочки смертельно опасное заболевание - апластическая анемия. Аня уже перенесла две пересадки костного мозга. После второй операции она два месяца была в реанимации. И только сейчас пошла на поправку. Чтобы трансплантат прижился, необходимо срочно провести поддерживающую терапию дорогостоящими препаратами. И теперь у семьи есть средства на лечение.

Слова благодарности от родителей Ани:

"Спасибо вам за то, что откликнулись на нашу просьбу о помощи! Благодаря вашим добрым и отзывчивым сердцам дочка сможет продолжить борьбу с этой тяжелой болезнью! Нашу девочку ждет очень долгий путь к выздоровлению, но с вашей поддержкой каждый шаг в этом направлении становится легче и увереннее. Мы очень ценим ваш вклад в здоровье Ани и желаем вам счастья! Еще раз большое человеческое спасибо каждому из вас за помощь и участие!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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