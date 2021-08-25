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Власти продлили программу семейной ипотеки до 2024 года

11:07
  • среда
  • 25 августа 2021

Ее запустили в 2018 году по поручению Владимира Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы "Семейная ипотека" до 2024 года. Об этом в среду сообщается на сайте кабмина.
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"Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года", - уточняется в сообщении.

Как ранее рассказал Мишустин, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов (до 1,7 триллиона рублей), чтобы обеспечить эти изменения.

Программу "Семейная ипотека" запустили в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. С 1 июля 2021 года ее условия расширили - программа доступна семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона.

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