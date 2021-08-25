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В Мурманске умершего от коронавируса пациента обокрали "до нитки"

11:23
  • среда
  • 25 августа 2021

Злоумышленники списали со счета все деньги и пытались оформить кредит

Прокуратура Мурманской области начала проверку сообщений о том, что пациента областной клинической больницы имени Баяндина обокрали и пытались взять на его имя кредит.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что россиянин попал в больницу с коронавирусом 30 июня. Позднее его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию. В эти же дни телефон пациента несколько раз включался, что показалось странным его родственникам.

10 августа мужчина умер. Когда семья решила снять деньги с его карты, чтобы оплатить похороны, на счету умершего пациента оказалось всего несколько рублей. Судя по выписке из банка, за два дня до смерти 80 тысяч рублей были переведены на другие счета, а также была замечена попытка оформить кредит на 307 тысяч рублей.

Помимо этого, пропали все личные вещи пациента, включая портмоне и паспорт. В больнице заявили, что дежурная медсестра допустила халатность, и "все предметы теперь неизвестно где находятся".

Семья умершего обратилась в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области, говорится в сообщении ведомства.

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