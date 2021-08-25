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Большинство немцев хотят, чтобы "Северный поток - 2" был достроен

11:18
  • среда
  • 25 августа 2021

Без участия России решение многих европейских проблем невозможно

Как показал опрос института Forsa, на данные которого сослался глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, строительство газопровода "Северный поток - 2" поддерживают три четверти жителей Германии.
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"Это проект нацелен на будущее, он поможет Германии и Европе достичь климатического нейтралитета. Его нужно достроить, так как в будущем по нему можно поставлять в том числе и водород", - заметил Хермес (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что будущим властям ФРГ не следует ставить реализацию проекта под вопрос, а с Москвой необходимо вести диалог на европейском уровне.

"Без России решение многих европейских проблем нереалистично", - заключил глава комитета.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство может быть завершено уже в течение нескольких недель.

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