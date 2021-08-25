В России за сутки выявили 19536 заболевших коронавирусом

Выздоровели 19654 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19536 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 809 человек, выздоровели 19654 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1402. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1385 человек, в Подмосковье - 776.

За весь период пандемии в стране выявлен 6804910 случаев инфекции. Умерли 178423 пациента. Выздоровели 6073157 человек.

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