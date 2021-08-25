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Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы на президентском участке

11:45
  • среда
  • 25 августа 2021

"Как был простым крестьянином, так им и остался"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что выращивает арбузы на собственном участке не для пиара, а в экспериментальных целях.

Глава государства отметил, что лично проверяет наработки отечественных  ученых. Он отметил, что сегодня белорусские арбузы по вкусу не хуже, чем зарубежные.

"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко выращивает на территории своей резиденции арбузы, картофель и другие культуры. Урожай президент отдает в детские дома и дома престарелых. Также на личном подворье белорусского лидера пасутся 11 коров и новорожденные козы. Ферма, по словам Лукашенко, это его "отдушина", так как "он как был простым крестьянином, так им и остался".

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