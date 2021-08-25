Собянин упростил порядок оформления ряда госуслуг в социальной сфере

Три услуги теперь можно оформить электронно

Три вида государственных услуг по решению мэра Москвы Сергея Собянина перешли в электронный вид. Все услуги можно получить на официальном сайте мэра.

С 25 августа можно подать заявление на получение компенсации на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Также с сегодняшнего дня можно подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Кроме того, начиная с 2021-2022 учебного года можно оставить заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

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