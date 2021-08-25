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Аксенов заявил о стабилизации ситуации по COVID-19 в Крыму

11:39
  • среда
  • 25 августа 2021

Летальность при этом растет

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал на заседании штаба о ситуации с коронавирусом в регионе.
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"Ситуация начинает стабилизироваться. За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - приводит слова Аксенова РИА "Новости".

Глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская при этом отметила, что ситуация нестабильна.

"Среднесуточные показатели заболеваемости, к сожалению, выше среднероссийских за сутки", - уточнила она.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 345 случаев COVID-19.

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