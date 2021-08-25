Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 2299 пациентов

За сутки госпитализированы 526 человек
За сутки в Москве от коронавируса выздоровели 2299 человек, сообщили в среду в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Всего в столице вылечились уже 1434366 пациентов.
"В Москве выявлено 1402 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 526 человек, скончались 52 пациента. На ИВЛ находятся 289 человек", - добавили в штабе.
Там также напомнили о важности вакцинации. Прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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