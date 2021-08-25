Роман Романенко призвал россиян провести ночь под звездами

Конец августа – прекрасная возможность увидеть падающую звезду

В конце августа россияне смогут увидеть метеоритный поток Персеиды.

Природное явление проходит в 20-х числах августа после полуночи и до четырех утра. Оно возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел, в час можно заметить до 100-150 "падающих звезд", рассказал летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло – так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости", - объяснил он.

Чтобы лучше насладиться метеоритным потоком Персеиды, нужно выехать за город на открытую местность. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения, тем больше падающих звезд можно увидеть.

Для наблюдения за звездопадом не нужны специальные оптические приборы. Чтобы сфотографировать явление, следует оставить фотоаппарат на большой выдержке.

"Сейчас – фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поэтому рекомендую всем запастись горячим чаем, выехать на 30–40 километров за город", - подчеркнул летчик-космонавт.

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