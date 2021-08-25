Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Успеха добился российский пловец

На Паралимпийских играх в Токио бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине взял российский пловец Владимир Даниленко.

Результат россиянина - 2 минуты 2,74 секунды.

Первым стал чилиец Альберто Абарса (2.00,40), вторым финишировал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (2.02,47).

Выступали спортсмены в категории среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, Россия получила в свою копилку первую медаль на этой Паралимпиаде.

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