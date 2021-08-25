Суд в Москве запретил YouTube публиковать видеоролики с зацеперами

Такой контент оправдывает противоправное поведение

Мещанский суд Москвы запретил компании Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) публиковать в России видеоролики, пропагандирующие зацепинг.

Иск подала Московско-Курская транспортная прокуратура. По ее мнению, распространение контента с зацепингом "побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение", передает РИА Новости.

После вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено в Роскомнадзор для включения адреса страниц в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.

Зацепинг – это движение, представители которого пытаются проехать на крышах поездов, в подвагонном пространстве, на элементах наружно арматуры или на переходных площадках. Такое развлечение нередко заканчивается гибелью. Так, за 2020 в результате неосторожного поведения на железной дороге погибли 35 детей.

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