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Суд в Москве запретил YouTube публиковать видеоролики с зацеперами

12:41
  • среда
  • 25 августа 2021

Такой контент оправдывает противоправное поведение

Мещанский суд Москвы запретил компании Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) публиковать в России видеоролики, пропагандирующие зацепинг.
Опасная игра: как бороться с зацеперами

Иск подала Московско-Курская транспортная прокуратура. По ее мнению, распространение контента с зацепингом "побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение", передает РИА Новости. 

После вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено в Роскомнадзор для включения адреса страниц в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.

Зацепинг – это движение, представители которого пытаются проехать на крышах поездов, в подвагонном пространстве, на элементах наружно арматуры или на переходных площадках. Такое развлечение нередко заканчивается гибелью. Так, за 2020 в результате неосторожного поведения на железной дороге погибли 35 детей.

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