Коллекцию игрушек из Kinder, собранную в 90-е, выставили на продажу

3128 игрушек, ни одна не повторяется
На Avito выставили на продажу коллекцию игрушек из Kinder, собранную в 90-е годы.
Жительница Красноярска Ольга Кооп смогла собрать 3 128 игрушек, ни одна из них не повторяется. Цена покупки - 800 тысяч рублей, торг уместен. Коллекция очень дорога сердцу россиянки, поскольку собрана лично.
"Мне мама купила первый киндер в 1992 году. Так началась эта коллекция. Первыми были львята, потом бегемотики. В середине 90-х моя коллекция росла", - рассказала "360" обладательница коллекции.
Ольга рассказала, что за три месяца не нашлось ни одного покупателя, который захотел бы выкупить коллекцию полностью. В основном, ее просят продать одну игрушку или конкретную серию.
"Не продаю по коллекциям, потому что это потеряло бы свою ценность", - сообщила она.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram