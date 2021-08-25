Коллекцию игрушек из Kinder, собранную в 90-е, выставили на продажу

3128 игрушек, ни одна не повторяется

На Avito выставили на продажу коллекцию игрушек из Kinder, собранную в 90-е годы.

Жительница Красноярска Ольга Кооп смогла собрать 3 128 игрушек, ни одна из них не повторяется. Цена покупки - 800 тысяч рублей, торг уместен. Коллекция очень дорога сердцу россиянки, поскольку собрана лично.

"Мне мама купила первый киндер в 1992 году. Так началась эта коллекция. Первыми были львята, потом бегемотики. В середине 90-х моя коллекция росла", - рассказала "360" обладательница коллекции.

Ольга рассказала, что за три месяца не нашлось ни одного покупателя, который захотел бы выкупить коллекцию полностью. В основном, ее просят продать одну игрушку или конкретную серию.

"Не продаю по коллекциям, потому что это потеряло бы свою ценность", - сообщила она.

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