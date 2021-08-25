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В парламенте Армении произошла вторая драка за день

12:50
  • среда
  • 25 августа 2021

Пришлось вмешаться службе безопасности

В армянском парламенте второй раз за день подрались депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционных "Армении" и "Честь имею". Произошло это во время выступления парламентария от "Армении" Ваге Акопяна, передает ТАСС.
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"Прекратите, выключите прямую трансляцию", - заявил спикер Ален Симонян.

Он также вызвал в зал службу безопасности.

До этого в среду в парламенте Армении глава фракции "Армения" Сейран Оганян бросил бутылку с водой выступавшего от партии власти парламентария Айка Саркисяна. Тот назвал всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги, предателями. Следом завязалась драка, был объявлен перерыв.

Новый парламент Армении начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов.

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