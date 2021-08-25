ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали, как оценивают губернаторов

13:17
  • среда
  • 25 августа 2021

Многие регионы сталкиваются с беспрецедентными природными явлениями в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в среду ответил на вопрос, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов.
Путин дал совет омскому губернатору

"В Кремле оценивают прежде всего эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, за нахождение ответов на те вызовы, которые также возникают", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в этом году многие регионы сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями - к примеру, с засухой и наводнениями.

"Вот это главная оценка", - заключил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.