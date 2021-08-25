В Кремле рассказали, как оценивают губернаторов

Многие регионы сталкиваются с беспрецедентными природными явлениями в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в среду ответил на вопрос, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов.

"В Кремле оценивают прежде всего эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, за нахождение ответов на те вызовы, которые также возникают", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в этом году многие регионы сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями - к примеру, с засухой и наводнениями.

"Вот это главная оценка", - заключил представитель Кремля.

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