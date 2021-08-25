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Собянин: Москва преодолела основные вызовы пандемии

14:53
  • среда
  • 25 августа 2021

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью "ТВ Центру"

В этом году в столице построят более 40 новых школ и детских садов. Большинство из них - в Новомосковском и Троицком административных округах. Власти уделяют внимание комплексному развитию каждого района. Так, в Щербинке скоро откроется  поликлиника, возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью политическому обозревателю канала "ТВ Центр" Екатерине Выскребенцевой. Особое внимание мэр уделил развитию транспортной инфраструктуры города.

"Москва и страна переживают сложный период с точки зрения экономики, но, тем не менее, Москва преодолела основные вызовы. Мы не останавливаем ни одну программу и, тем более, такую программу, как развитие транспорта. В этом году будет построено более 80 километров дорог, в том числе развязки эстакады. Более десятка линий метро, будут введены участки БКЛ, продолжает обустраиваться МЦД. Вся транспортная программа идет полным ходом на приделе возможности строителей. Понятно, потому что транспорт в большом городе будет на первом месте, и решение этих проблем будет одним из самых главных", - сказал Сергей Собянин.

Полную версию интервью Собянина смотрите сегодня на нашем канале в программе "События" в 22.00.

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