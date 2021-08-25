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В Москве обсудили новые стандарты безопасности школьников

15:25
  • среда
  • 25 августа 2021

Общественники предлагают ввести единый стандарт для всей страны

Новые стандарты безопасности школьников обсудили в штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие политики и эксперты.

Председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести единый стандарт безопасности по всей стране. Так маршрут ребенка от дома до школы должен быть надежным и полностью защищенным: по всему пути необходимо установить светофоры, "лежачие полицейские", дорожные знаки и камеры наблюдения. Каждая школа обязана организовать группы продленного дня и обеспечить максимальный уровень пожаробезопасности.

"Все что касается детской безопасности, оно должно быть собрано воедино и отдельным курсом. Преподавать в школах подготовки к родам, в школах для родителей и в школах. И я уверена, что мы сможем уровень ответственности еще самого общества поднять до момента, что родители будут приходить и говорить: здесь нужен лежачий полицейский, здесь светофор, здесь знак", - заявила Буцкая.
 

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