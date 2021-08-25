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Настоящая драма: почти 20 актеров Театра Ермоловой остались без работы

15:20
  • среда
  • 25 августа 2021

О сокращениях многие узнали через третьих лиц

Администрация Ермоловского театра намерена подать в суд на актеров, которые обвинили руководство в плохой кадровой политике, проведении спектаклей с большими затратами, а также мероприятий на теплоходе и в ресторане. Среди возмущённых - 20 актеров, уволенных в конце минувшего театрального сезона.
В Театре имени Ермоловой поделились планами на новый сезон

Настоящая драма - не на сцене театра Ермоловой, а в реальной жизни. Без работы остались почти двадцать актеров труппы. Такое массовое увольнение вызвало бурю. Оказавшиеся лишними артисты написали письмо президенту. Признаются - о грядущих сокращениях в театре многие узнали через третьих лиц. Это показалось особенно унизительным.

"Это было абсолютно внезапно, это было перед отпуском, никто не был готов к тому, что начнутся такие массовые увольнения. Когда 20 человек просто выбрасываются на улицу, которые проработали в этом театре более двадцати лет", - отметила актриса Елена Бурханова-Калинина.

Причина увольнений - сложная экономическая ситуация в театре, "оптимизация ресурсов на фоне пандемии". Но, возмущаются актеры, находятся же средства на развлечения - сезон закрывали на теплоходе, да и сбор труппы для избранных проводят в ресторане класса люкс. Администрация театра ситуацию с увольнениями прокомментировала только на сайте.

"Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива - как творческой, так и внутренней", - сказано в сообщении.

Актеры, впрочем, с этим не согласны.

"В течение нескольких лет я был в списке людей, эти списки есть, которые играют по количеству спектаклей - и входил в пятерку людей, которые играют в этом театре больше всего спектаклей. И до апреля месяца 2021 года, получается, пару месяцев назад я еще играл в театре спектакль. Поэтому - это клевета, ложь со стороны администрации", - отреагировал актер Павел Галич.

Конфликтная ситуация в театре сложилась давно, труппа разделилась на новую, которая поддерживает Олега Меньшикова, и старую - "андреевцев" - тех, кто долго работал еще при прежнем худруке Владимире Андрееве. Претензий у них к Меньшикову-руководителю накопилось много. Припоминают ему и фактическое уничтожение былого репертуара, и приглашение сторонних звезд, гонорары которых не сравнить с зарплатой штатных артистов. Поэтому и просят на самом высоком уровне - а обратились и в профсоюз, и в Общественный совет при Министерстве культуры - разобраться. Актеры и сами были вынуждены изучать финансовые документы.

"Заглянули на сайт госзакупок и увидели, что трудного финансового положения в театре нет, мы видим, что заключаются многомиллионные контракты, очень много контрактов с приглашенными артистами", - уточнила Елена Бурханова-Калинина.

"Были приведены данные из источников официальной информации, из закупок, что художественный руководитель получал там какие-то достаточно баснословные миллионы рублей за спектакли, в некоторых из которых не принимал участие. А актеры, было озвучено вчера, двадцать три тысячи рублей в месяц. И возможно, мы, группа общественного контроля, будем просить в том числе посмотреть и финансовую деятельность", - заявил Александр Швейдель, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры.

А тут еще стало известно - совмещавший должности худрука и директора Меньшиков, оказывается, 25 июня и сам был уволен с поста директора. Он, впрочем, объяснил свой уход тем, что устал. Но как бы то ни было, получается, приказ о массовом увольнении подписывал вовсе не он, а уже новый директор Сергей Кузоятов.

Опротестовать его решение артисты теперь могут в суде. Администрация театра, в свою очередь, тоже намерена туда обратиться с исковыми заявлениями в адрес ряда актеров о защите чести, достоинства, деловой репутации театра и его худрука. И не исключено, что следующее действие этой драмы состоится уже зале суда.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр"

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Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
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