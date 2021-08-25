Настоящая драма: почти 20 актеров Театра Ермоловой остались без работы

О сокращениях многие узнали через третьих лиц

Администрация Ермоловского театра намерена подать в суд на актеров, которые обвинили руководство в плохой кадровой политике, проведении спектаклей с большими затратами, а также мероприятий на теплоходе и в ресторане. Среди возмущённых - 20 актеров, уволенных в конце минувшего театрального сезона.

Настоящая драма - не на сцене театра Ермоловой, а в реальной жизни. Без работы остались почти двадцать актеров труппы. Такое массовое увольнение вызвало бурю. Оказавшиеся лишними артисты написали письмо президенту. Признаются - о грядущих сокращениях в театре многие узнали через третьих лиц. Это показалось особенно унизительным.

"Это было абсолютно внезапно, это было перед отпуском, никто не был готов к тому, что начнутся такие массовые увольнения. Когда 20 человек просто выбрасываются на улицу, которые проработали в этом театре более двадцати лет", - отметила актриса Елена Бурханова-Калинина.

Причина увольнений - сложная экономическая ситуация в театре, "оптимизация ресурсов на фоне пандемии". Но, возмущаются актеры, находятся же средства на развлечения - сезон закрывали на теплоходе, да и сбор труппы для избранных проводят в ресторане класса люкс. Администрация театра ситуацию с увольнениями прокомментировала только на сайте.

"Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива - как творческой, так и внутренней", - сказано в сообщении.

Актеры, впрочем, с этим не согласны.

"В течение нескольких лет я был в списке людей, эти списки есть, которые играют по количеству спектаклей - и входил в пятерку людей, которые играют в этом театре больше всего спектаклей. И до апреля месяца 2021 года, получается, пару месяцев назад я еще играл в театре спектакль. Поэтому - это клевета, ложь со стороны администрации", - отреагировал актер Павел Галич.

Конфликтная ситуация в театре сложилась давно, труппа разделилась на новую, которая поддерживает Олега Меньшикова, и старую - "андреевцев" - тех, кто долго работал еще при прежнем худруке Владимире Андрееве. Претензий у них к Меньшикову-руководителю накопилось много. Припоминают ему и фактическое уничтожение былого репертуара, и приглашение сторонних звезд, гонорары которых не сравнить с зарплатой штатных артистов. Поэтому и просят на самом высоком уровне - а обратились и в профсоюз, и в Общественный совет при Министерстве культуры - разобраться. Актеры и сами были вынуждены изучать финансовые документы.

"Заглянули на сайт госзакупок и увидели, что трудного финансового положения в театре нет, мы видим, что заключаются многомиллионные контракты, очень много контрактов с приглашенными артистами", - уточнила Елена Бурханова-Калинина.

"Были приведены данные из источников официальной информации, из закупок, что художественный руководитель получал там какие-то достаточно баснословные миллионы рублей за спектакли, в некоторых из которых не принимал участие. А актеры, было озвучено вчера, двадцать три тысячи рублей в месяц. И возможно, мы, группа общественного контроля, будем просить в том числе посмотреть и финансовую деятельность", - заявил Александр Швейдель, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры.

А тут еще стало известно - совмещавший должности худрука и директора Меньшиков, оказывается, 25 июня и сам был уволен с поста директора. Он, впрочем, объяснил свой уход тем, что устал. Но как бы то ни было, получается, приказ о массовом увольнении подписывал вовсе не он, а уже новый директор Сергей Кузоятов.

Опротестовать его решение артисты теперь могут в суде. Администрация театра, в свою очередь, тоже намерена туда обратиться с исковыми заявлениями в адрес ряда актеров о защите чести, достоинства, деловой репутации театра и его худрука. И не исключено, что следующее действие этой драмы состоится уже зале суда.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр"

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