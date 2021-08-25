В Сретенском монастыре восстанавливают фрески начала XVIII века

Реставрация стала возможна благодаря поддержке правительства Москвы

Взгляд через века. В Сретенском монастыре восстанавливают уникальные фрески. Лики святых обнаружили случайно во время плановой реставрации под слоем красок и обоев. Работа специалистам предстоит сложная, но очень интересная.

Залитый солнцем храм готовится к очередному чуду. Их в его судьбе было множество. Внутреннее пространство сейчас в лесах, реставраторы не прекращают работу ни на минуту. Благодаря их стараниям укрепляется красочный слой, с уникальных фресок уходит копоть. И открываются лики, написанные в 1707-м году по заказу полковника московских стрельцов Семёна Грибоедова костромскими мастерами. Спустя три с лишним века удалось даже прочитать их имена – на юго-западном окне нашли надписи.

Так хорошо рассмотреть фрески еще мало кому удавалось. И то, что они сохранились до наших дней, специалисты тоже называют чудом. Сретенский монастырь пережил немало бед и невзгод. В 1925-ом его закрыли, а в древнем соборе устроили общежитие офицеров НКВД. Разбили на этажи, закрасили стены, покрыли обоями. Именно они, как оказалось, и спасли фрески от гибели. Еще одно чудо.

Снимая слой за слоем, делая расчистку, реставраторы не устают восхищаться и удивляться: насколько близко мы оказались к событиям давно минувших дней. А именно – к Петровским временам.

Эта реставрация стала возможна благодаря поддержке правительства Москвы, выделившего на восстановление уникальных фресок более 35 миллионов рублей. Сретенский монастырь действительно значимый объект и для города, и для горожан. 20 лучших реставраторов столицы это понимают и ценят. Им удалось главное – увидеть замысел художников 18 века как единое целое.

Прихожане терпеливо ждут, когда закончатся работы. А сам каменный собор в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери тоже будто пребывает в предвкушении. Новой встречи - в преображенном облике.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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