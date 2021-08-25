Перевезенной в Московский зоопарк из Якутии белой медведице выбрали имя

Ее назовут Томпа
Москвичи выбрали имя для молодой белой медведицы - новой обитательницы столичного зоопарка. Три месяца назад ее спасли в Якутии и привезли на реабилитацию в Москву.
Кличку выбирали через интернет и платформу "Активный гражданин". Вариантов было два: Томпа - в честь района, где её обнаружили, или Айталина, что означает "судьба путешествия".
В результате более 70 тысяч проголосовали за Томпу. За лето медведица в зоопарке освоилась. Она плавает, ловит рыбу, участвует в тренингах и с удовольствием красуется перед публикой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram