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Перевезенной в Московский зоопарк из Якутии белой медведице выбрали имя

15:24
  • среда
  • 25 августа 2021

Ее назовут Томпа

Москвичи выбрали имя для молодой белой медведицы - новой обитательницы столичного зоопарка. Три месяца назад ее спасли в Якутии и привезли на реабилитацию в Москву.

Кличку выбирали через интернет и платформу "Активный гражданин". Вариантов было два: Томпа - в честь района, где её обнаружили, или Айталина, что означает "судьба путешествия".

В результате более 70 тысяч проголосовали за Томпу. За лето медведица в зоопарке освоилась. Она плавает, ловит рыбу, участвует в тренингах и с удовольствием красуется перед публикой.

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Белая медведица из Якутии по имени Томпа в Московском зоопарке
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