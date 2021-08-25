Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Ранее золото для нашей страны принесла плочвиха Валерия Шабалина

Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпиады.

Спортсмен выиграл заплыв на 50 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 46,49 секунды, передает "Интерфакс".

Благодаря медали Жданова Россия поднялась на третье место в медальном зачете.

Ранее золотую медаль для нашей страны на Паралимпиаде завоевала плочвиха Валерия Шабалина, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем. Она прошла дистанцию за одну минуту 3,59 секунды и обновила собственный рекорд.

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