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Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

14:03
  • среда
  • 25 августа 2021

Ранее золото для нашей страны принесла плочвиха Валерия Шабалина

Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпиады.
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Спортсмен выиграл заплыв на 50 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 46,49 секунды, передает "Интерфакс".

Благодаря медали Жданова Россия поднялась на третье место в медальном зачете.

Ранее золотую медаль для нашей страны на Паралимпиаде завоевала плочвиха Валерия Шабалина, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем. Она прошла дистанцию за одну минуту 3,59 секунды и обновила собственный рекорд.

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