Собянин открыл новое здание школы № 2117 в Щербинке

Корпус рассчитан на 550 учеников

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №2117 на улице 40 лет Октября в Щербинке.

Корпус рассчитан на 550 учеников. Его построили за счет бюджета города в рамках городской Адресной инвестиционной программы. В здании четыре этажа, внутри создана комфортная и безопасная среда для обучения, физического и эстетического развития школьников с 6 по 11 класс.

Градоначальник отметил, что в этом году у 1 сентября заработают 25 новых образовательных объектов. "Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет", - заявил Собянин.

В ближайшие годы в Щербинке построят еще несколько школ и детских садов, чтобы покончить с дефицитом образовательных мест. Такая же работа проводится и в других районах столицы.

Мэр напомнил, что власти Москвы приняли решение о переводе на новый стандарт детских садов в 110 районах города: теперь туда будут принимать детей с двух лет и двух месяцев. Собянин подчеркнул, что такая программа должна действовать и в оставшихся регионах, в том числе и в Щербинке.

Всего начиная с 2011 года в Москве было построено 433 здания образовательных учреждений: 316 детских садов и 117 школ. В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета и примерно столько же будет введено за счет частных средств.

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