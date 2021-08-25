Песков назвал абсолютно неверной позицию Турции по Крыму

В целом российско-турецкие отношения носят партнерский характер
В ходе общения с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию Турции, которая приняла участие в организованном Киевом саммите "Крымская платформа", направленном на "возвращение" полуострова в состав Украины.
"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
При этом он заметил, что в целом российско-турецкие отношения носят партнерский характер - основывается он на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.
Вместе с тем Песков обратил внимание на то, что совершенно свободными от разногласий эти отношения не являются.
"К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - уточнил представитель Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram