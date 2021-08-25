Владимир Путин внес свои предложения в Народную программу "Единой России"

В нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов

Президент России Владимир Путин внес предложения в программу партии "Единая Россия", поддерживающие отдельные категории граждан нашей страны.

Глава государства отметил, что программа партии может называться народной, поскольку ее соавторами стали жители всей страны. Она состоит из двух разделов. Первый – "Благополучие человека" – будет отвечать за повышение доходов россиян, улучшения качества образования и здравоохранения. Второй блок программы – "Сильная Россия" – ответственен за обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны.

Так, для военнослужащих Путин определил единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Количество звезд на погонах не имеет значения. Будущие депутаты фракции ЕР в Госдуме должны будут заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

Президент отметил, что в список кандидатов неравнодушные, энергичные, деятельные люди. "Очень на вас рассчитываю", - заявил Путин.

Кроме того, парламентариям нужно решить вопросы защиты получателей соцвыплат от кредиторов, предусмотреть расходы на аварийное жилье и на запуск новой программы расселения.

"Единая Россия" также возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, крепкая многодетная семья должна стать образцом будущего России. В Народную программу ЕР заложены все инструменты для достижения этих целей.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, срок действия Народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и будет контролироваться не только членами партии, но и жителями страны.

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