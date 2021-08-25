Кремль оценил террористическую угрозу в Афганистане

Россия внимательно отслеживает ситуацию

Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

"На территории Афганистана, помимо талибов*, находятся также еще и игиловцы**. Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что Россия обеспокоена напряженной ситуацией с эвакуацией странами Запада граждан из Афганистана. Обстановка тщательным образом отслеживается.

"Мы видели информацию, что сами талибы в качестве крайнего срока установили якобы 31 августа, знаем, что эта тема обсуждалась вчера на внеочередном экстренном саммите "семерки", - уточнил Песков.

По его словам, безусловным приоритетом для Москвы остается безопасность россиян.

*"Талибан" - запрещенное в России радикальное движение

**"Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация

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