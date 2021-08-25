ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил террористическую угрозу в Афганистане

14:01
  • среда
  • 25 августа 2021

Россия внимательно отслеживает ситуацию

Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.
Минобороны вывезет из Афганистана россиян и украинцев

"На территории Афганистана, помимо талибов*, находятся также еще и игиловцы**. Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что Россия обеспокоена напряженной ситуацией с эвакуацией странами Запада граждан из Афганистана. Обстановка тщательным образом отслеживается.

"Мы видели информацию, что сами талибы в качестве крайнего срока установили якобы 31 августа, знаем, что эта тема обсуждалась вчера на внеочередном экстренном саммите "семерки", - уточнил Песков.

По его словам, безусловным приоритетом для Москвы остается безопасность россиян.

*"Талибан" - запрещенное в России радикальное движение

**"Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Афганистан
Афганистан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.