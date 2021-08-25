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Задержан предполагаемый убийца восьмилетней школьницы в Тюмени

14:32
  • среда
  • 25 августа 2021

Это 40-летний местный житель

Следственный комитет проверяет 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней школьницы Насти Муравьевой.
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Мужчина попал под подозрение, так как его автомобиль заметили рядом с местом, где через некоторое время нашли тело девочки. Сейчас в его квартире проходит обыск.

"Сотрудниками главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Как сообщали местные СМИ, она пошла в соседнее здание на улице Судостроителей, чтобы поймать интернет, но домой так и не вернулась. Девочку искали полтора месяца сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.

Тело ребенка нашли 19 августа. Как сообщает telegram-канал "112", руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. В пакете также лежали вещи ребенка.

К расследованию подключился московский следователь Евгений Карчевский, который занимался делом ангарского маньяка Михаила Попкова.

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