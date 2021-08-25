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Путин предложил объявить 2023-й Годом педагога

14:14
  • среда
  • 25 августа 2021

Также президент пообещал обсудить идею Дня отца

Президент России Владимир Путин в среду во время общения с педагогами, учениками и родителями в преддверии нового учебного года предложил объявить в стране 2023 год Годом педагога, передает ТАСС.
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Как подчеркнул президент, вопросы качества и доступности школьного образования остаются важными для всего российского общества.

"Мы все учились в школе, выбрали свою дорогу в жизни. Время идет очень быстро, несколько лет проходит, и те, кто недавно сами ходили в школу или институт, уже провожают своих детей в первый класс", - отметил российский лидер.

По словам Путина, ему интересны предложения, которые могли бы изменить школьную жизнь к лучшему.

Кроме того, глава государства пообещал обсудить идею об учреждении в России Дня отца.

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