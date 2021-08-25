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В Кабуле разграбили российский вертолет

15:09
  • среда
  • 25 августа 2021

Из салона пропали документы

Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в Кабуле.
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Из машины пропали документы, огнетушители, бронежилеты, кислородные маски, портативная радиостанция и другие предметы, пишет telegram-канал BAZA. Повреждена внутренняя обшивка.

По информации РИА Новости, речь идет о вертолете авиакомпании UTair. Перевозчик уже перебазировал разграбленный вертолет из аэропорта Кабула.

Информацию о присшествии подтвердил зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он рассказал, что сейчас в воздушной гавани Афганистана творится такая неразбериха, что пострадал не только российский вертолет, но и другая техника.

"В аэропорту неуправляемая ситуация <…> Там по кадрам видно, что в аэропорту творится полная неразбериха. Там нагнали народа, афганцы, разные национальности, силы НАТО. Говорить о качестве безопасности и контроле очень-очень рано", - заявил Заварзин в эфире "Говорит Москва".

По инциденту с Ми-8 Россия предпримет все необходимые меры. Российское посольство держит ситуацию на контроле.

UTair с 1991 года выступает подрядчиком Организации объединенных наций (ООН) по доставке гуманитарных грузов на вертолетах, с 2001 года - поставщиком авиационных услуг. В августе 2021 года авиакомпания вывезла из Афганистана 245 сотрудников организации.

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