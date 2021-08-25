Собянин: Донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тыс москвичей

За полтора года операторы "горячей линии" обработали свыше 1 млн звонков

Мощности "горячей линии" для желающих стать донорами плазмы в Москве увеличат в два раза. Операторы, работающие на этой линии, за полтора года обработали свыше 1 миллиона 20 тысяч звонков.

"За 1,5 года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от COVID-19. В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят COVID-19. По наблюдениям врачей, у них растут шансы выздороветь", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Горячая линия" была открыта 9 апреля 2020 года, в день старта проекта "Доноры надежды". Уже полтора года это одно окно для всех желающих стать донорами. Собянин призвал всех желающих сдать плазму звонить по номеру 8 (495) 870-45-16 и поблагодарил их за помощь.

Позвонивших на линию потенциальных доноров операторы консультируют и проводят первичный опрос. Если анкетирование прошло успешно, кандидата записывают в одно из 8 отделений переливания крови. После увеличения мощности "горячей линии" операторы смогут обрабатывать до 130 тысяч звонков в месяц. Согласно постановлению, подписанному столичным мэром, на эти цели из бюджета города выделят 16,7 миллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram