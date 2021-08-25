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Путин призвал модернизировать систему образования в России

17:58
  • среда
  • 25 августа 2021

Важно дать детям фундаментальные знания по ключевым предметам

Российскую систему образования нужно модернизировать. В среду об этом заявил Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования.
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При этом, подчеркнул президент, должен безусловно соблюдаться базовый принцип отечественного образования - это справедливость. То есть его доступность для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями.

Он обратил внимание на то, что этот принцип должен выполняться независимо от того, где живет школьник - в городе или деревне, в столице или в любом другом регионе страны. И независимо от того, где он учится: в государственной школе или частной. А также - независимо от социального статуса и доходов родителей. По словам главы государства, цель государства - обеспечить высокое качество образования во всех российских школах, сообщает "ТВ Центр".

"Главное - дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей и чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой. Очень высокой. Особенно на ступени основного общего образования. Это классы с 5 по 9-й. Очевидно, надо оказать поддержку тем школам, которые пока не дотягивают до необходимого уровня. Безусловно, сегодня это одна из важнейших задач и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов", - отметил Путин.

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