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Путин поддержал идею установить традицию поднятия флага в школах

16:02
  • среда
  • 25 августа 2021

Будет разработан общегосударственный стандарт

Традицию ежедневного поднятия государственного флага могут ввести в российских школах. Идею, озвученную на встрече с президентом России воспитателем международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым, Владимир Путин поддержал.
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"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.

Глава государства напомнил, что во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства - прежде всего флаг страны - поднимается ежедневно. Путин отметил, что это вопрос общегосударственного характера, и профинансирован он должен быть из федерального бюджета, передает ТАСС.

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