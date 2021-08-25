Путин поддержал идею установить традицию поднятия флага в школах

Будет разработан общегосударственный стандарт

Традицию ежедневного поднятия государственного флага могут ввести в российских школах. Идею, озвученную на встрече с президентом России воспитателем международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым, Владимир Путин поддержал.

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.

Глава государства напомнил, что во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства - прежде всего флаг страны - поднимается ежедневно. Путин отметил, что это вопрос общегосударственного характера, и профинансирован он должен быть из федерального бюджета, передает ТАСС.

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