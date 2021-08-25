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Более 70 человек эвакуируют власти из санатория в Первоуральском округе

16:26
  • среда
  • 25 августа 2021

Подступает природный пожар

Власти Первоуральского округа Свердловской области приняли решение об эвакуации отдыхающих из санатория. Пожар разгорелся в районе деревни Хомутовка. МЧС предупредило об угрозе перехода огня на санаторий и расположенное по соседству садовое товарищество.
Эвакуация жителей из-за лесных пожаров началась в Тюменской области

"Готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей", - сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

56 человек – в том числе 8 детей – уже эвакуированы из садового товарищества No82. Для этого были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались в сопровождении пожарных автоцистерн. Готовится эвакуация коллективного сада No79 и психоневрологического диспансера. По данным специалистов, все пожары в этом районе возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.

Термометры в Свердловской области с конца прошлой недели не опускаются ниже 34 градусов. Из-за аномальной жары осложнилась ситуация с природными пожарами, передает РИА Новости.

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