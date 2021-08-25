День знаний в российских школах пройдет в очном формате

Учебные заведения готовы принять 17 миллионов учеников

Школы в России готовы принять 1 сентября 17 миллионов учеников. День знаний в этом году пройдет в традиционном, очном формате, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.

"Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", - сказал глава Минпросвещения на заседании Госсовета по вопросам образования.

Кравцов также сообщил, что темпы капитального ремонта образовательных учреждений в стране ускорились вдвое, передает РИА Новости. Активизировать работу по приведению школьных зданий в соответствие современным требованиям потребовал ранее президент России Владимир Путин.

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