Телеведущий Евгений Попов призвал обеспечить безопасность детей в школах

В новом корпусе школы №324 будет медицинский блок с кабинетом неотложной помощи

Журналист Евгений Попов осмотрел новый корпус школы №324 "Жар-птица", которая расположена на западе столицы. Корпус полностью отвечает всем современным образовательным требованиям, однако, отметил Попов, крайне важно уделять внимание безопасности здоровья школьников.

"Для этого в каждой школе должны быть кабинеты неотложной медицинской помощи с соответствующим оборудованием. Отрадно, что в этом учебном заведении к решению данного вопроса подходят очень серьезно", - сообщил журналист.

Евгений Попов в ходе осмотра также обратил внимание на систему охраны образовательного учреждения. По его словам, после событий в Казани этот вопрос должен стать одним из ключевых при подготовке школ к учебному году.

Со своей стороны директор школы Алексей Беспалов сообщил, что в новом корпусе будет медицинский блок с кабинетом неотложной помощи.

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