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Московские студенты провели флешмоб в поддержку вакцинации

17:48
  • среда
  • 25 августа 2021

Важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации

Студенты столичных вузов провели флешмоб в поддержку вакцинации от коронавируса. Они бросали дротики с названиями своих вузов в мишень, которая символизировала ковид. Тем самым учащиеся призывали горожан к активной вакцинации.

Как рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев, только добившись коллективного иммунитета, можно окончательно победить этот вирус.

"Всеобщая вакцинация – это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности", – заявил он.

Член Общественной палаты отметил, что некоторые блогеры из-за незнания распространяют ложную информацию о вакцине, из-за чего запугивают граждан.

"На этом фоне очень важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации и подают пример своим сверстникам", – сказал Евгений Нифантьев.

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Евгений Нифантьев
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