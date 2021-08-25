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Наемники из Blackwater организовали платную эвакуацию из Афганистана

17:52
  • среда
  • 25 августа 2021

Стоимость услуги – 6,5 тысяч долларов с человека

Услугу по эвакуации предложил всем желающим покинуть Афганистан основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. За место на чартерном самолете просят 6,5 тысяч долларов.
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По данным  The Wall Street Journal, в стоимость эвакуации входит безопасная доставка до аэропорта Кабула и посадка в самолет. Действительно ли ЧВК располагает ресурсами и возможностями для организации такой операции, неясно.

Боевики запрещенной в России организации "Талибан" заняли Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Контроль над аэропортом Кабула пока в руках американских и натовских военных. Однако талибы заявили, что запретят эвакуацию из Афганистана после 31 августа.

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