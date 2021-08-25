Наемники из Blackwater организовали платную эвакуацию из Афганистана

Стоимость услуги – 6,5 тысяч долларов с человека

Услугу по эвакуации предложил всем желающим покинуть Афганистан основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. За место на чартерном самолете просят 6,5 тысяч долларов.

По данным The Wall Street Journal, в стоимость эвакуации входит безопасная доставка до аэропорта Кабула и посадка в самолет. Действительно ли ЧВК располагает ресурсами и возможностями для организации такой операции, неясно.

Боевики запрещенной в России организации "Талибан" заняли Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Контроль над аэропортом Кабула пока в руках американских и натовских военных. Однако талибы заявили, что запретят эвакуацию из Афганистана после 31 августа.

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