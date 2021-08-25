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Пентагон предупредил о приоритетной эвакуации военных США из Кабула

18:23
  • среда
  • 25 августа 2021

Если будет возможность, вывезут и гражданских

Приоритет в последние дни перед 31 августа – крайним сроком, отпущенным талибами (запрещенной в России организацией) для эвакуации из Афганистана – будет отдан вывозу американских военных. Об этом заявили в Пентагоне, добавив: гражданских тоже вывезут, если будет возможность.
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"До самого конца мы будем продолжать эвакуацию, если в этом будет необходимость , но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту… мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно. По его словам, это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано – однако часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных, приводит комментарий представителя минобороны США РИА Новости.

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