Пентагон предупредил о приоритетной эвакуации военных США из Кабула

Если будет возможность, вывезут и гражданских

Приоритет в последние дни перед 31 августа – крайним сроком, отпущенным талибами (запрещенной в России организацией) для эвакуации из Афганистана – будет отдан вывозу американских военных. Об этом заявили в Пентагоне, добавив: гражданских тоже вывезут, если будет возможность.

"До самого конца мы будем продолжать эвакуацию, если в этом будет необходимость , но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту… мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно. По его словам, это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано – однако часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных, приводит комментарий представителя минобороны США РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram