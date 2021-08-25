Актер Иван Краско экстренно госпитализирован

Предварительный диагноз - инсульт

Госпитализирован народный артист России Иван Краско. Актер помещен в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Как сообщил художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков, предварительный диагноз – инсульт.

"У него легкий инсульт. Он в нормальном состоянии - шутил, разговаривал. Он в Алмазовском центре. Врачи сказали, что это все восстановится, надеемся, что все будет в порядке", - цитирует Новикова ТАСС.

Иван Краско исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер". Народный артист работает в Театре Комиссаржевской уже более 50 лет.

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