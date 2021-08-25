Прецедент или пиар-ход: эксперты о ситуации с обложкой альбома Nirvana

Повзрослевший мальчик с обложки подал на группу в суд

Скандал расстроил миллионы поклонников культовой американской группы Nirvana ("Нирвана") по всему миру. Участников коллектива, а также правообладателей их творчества обвинили в распространении детской порнографии. Иск с требованием компенсации морального вреда подал Спенсер Элден, который 30 лет назад, ещё будучи младенцем, появился обнажённым на обложке нашумевшего альбома Nevermind.

Спенсера Элдена так и называют - "Nirvana-бэби". Это он - розовощекий американский карапуз ныряет за долларом в голубую бездну. Знаменитый снимок, легендарная обложка, мультиплатиновый альбом. Подросший и, как ему кажется, поумневший Спенсер решил, что он прозрел. Пора зарабатывать по-взрослому! Фото его ни дать, ни взять "детское порно". Пошёл в суд.

Альбом "Nevermind" стал для Nirvana самым успешным и разошелся по миру тиражом в 30 миллионов экземпляров. Над его обложкой трудился целый коллектив. Чтобы воплотить идею, был объявлен кастинг среди младенцев. Родители сами принесли Спенсера. Есть сведения, что они вообще дружили с фотографом. И те самые 200 долларов, выданные им в день съемки, были выплачены официально. Потому-то мама с папой больше о гонорарах не заикались. А вот их плавающее чадо молчать не стало. Мало того, что его обкрадывали, недокармливали и тиражировали в непристойном виде. Так еще и судьбу сломали. Мол, жизнь его пошла под откос из-за того, что в глазах всего мира он по-прежнему - в чём мать родила.

Nirvana по-прежнему невероятно популярна. Всё, что связано с так рано ушедшим солистом Куртом Кобейном, на вес золота. Одна из его гитар продана за 6 миллионов долларов. Дом, в котором остались лишь его детский стол и матрас, в начале августа признан культурной достопримечательностью штата Вашингтон и скоро станет музеем. Возможно, именно эта новость стала для Спенсера последней каплей. И со словами "Чем я хуже?" он потребовал денег от нескольких звукозаписывающих компаний и группы людей, включая вдову Курта - Кортни Лав и участников Nirvana - Дэйва Грола и Криста Новоселича. 150 тысяч долларов - с каждого. Эксперты говорят - Спенсер завёл не ту пластинку. Зря только деньги на адвокатов потратил.

"Этот парень каждый год или каждые 5 лет пародирует эту обложку. То есть ему журналы платят за этот косплей. Если посмотрите фото, там он с 10 лет начал фоткаться именно в бассейне", - говорит музыкальный критик Марат Измайлов.

Но вполне возможен и другой поворот, абсолютно неожиданный. Когда типичный неудачник, чье единственное достижение было совершено в бессознательном возрасте, заставит-таки платить богатых и знаменитых. В эпоху новой этики - и не такой абсурд прокатит!

"Она настолько непредсказуема - американская юриспруденция, как все может повернуться, которая еще основана на псевдо-морали определённой. Какая там общественность воскликнет - порнография это или не порнография? Тогда давайте посмотрим все журналы, которые выходили с изображением голых детей - профильные, медицинские, еще какие-нибудь!" – рассуждает музыкальный критик Алексей Певчев.

Пока возмущенная общественность вспоминает куда более откровенные обложки, и говорит - а вдруг будет прецедент? Музыкальные критики склоняются к версии отлично спланированной пиар-акции. Через месяц тому самому альбому с младенцем будет 30 лет.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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