Рогозин пообещал пригласить Маска на запуск "Союза МС-19"

Возможно, позовут и Безоса

Известные предприниматели могут присутствовать при запуске корабля "Союз МС-19". Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается пригласить Илона Маска. Возможно, позовут также Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

"Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Гендиректор "Роскосмоса" отметил: число стран, которые заинтересованы в полетах на российском космическом корабле "Союз МС", увеличилось с запуском съемок фильма "Вызов". Съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма – совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Запуск "Союза МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября.

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