ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подорожали сахар и куриное мясо

19:48
  • среда
  • 25 августа 2021

Рост цен на гречку замедлился

В России подорожал сахар. Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,16%, подсчитали в Росстате.
Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян

"В 32 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что с начала года на 23 августа рост составил 3,48%.

Подорожало также мясо кур. А вот куриные яйца и подсолнечное масло дешевеют. Замедлился рост цен на гречку. По данным Росстата, крупа с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1% - притом, что за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатель в магазине
Покупатель в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.