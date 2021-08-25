В России подорожали сахар и куриное мясо

Рост цен на гречку замедлился

В России подорожал сахар. Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,16%, подсчитали в Росстате.

"В 32 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что с начала года на 23 августа рост составил 3,48%.

Подорожало также мясо кур. А вот куриные яйца и подсолнечное масло дешевеют. Замедлился рост цен на гречку. По данным Росстата, крупа с 17 по 23 августа выросла в цене на 0,1% - притом, что за предыдущий период рост составлял 0,23%, а с начала года цены поднялись на 10,76%, передает РИА Новости.

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