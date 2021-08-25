Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 144 странах

Голосование состоится 17, 18 и 19 сентября

На предстоящих в сентябре выборах в Госдуму россияне смогут проголосовать в 144 странах мира. Как сообщили в МИДе, для этой цели откроются почти 350 избирательных участков при наших дипмиссиях. По предварительным оценкам, за рубежом проживает более двух миллионов наших соотечественников и обычно не менее 10 процентов из них принимает участие в голосовании. Высок интерес к российским выборам и у зарубежных наблюдателей. Специально для них Центральная избирательная комиссия выпускает справочные пособия.

Доступно, наглядно и понятно. Центризбирком в среду представил англоязычную версию интерактивного справочника "Политические партии России". Только за последнюю неделю сайт Комиссии посетили 75 тысяч иностранных пользователей. Российские наблюдатели будут следить за ходом выборов в том числе и на специальном интернет-портале. Туда будет выводиться картинка с камер видеонаблюдения, установленных на участках. Доступ к системе сегодня решено предоставить Совету по развитию гражданского общества при президенте, уполномоченным по правам человека.

"Если это все сложить, то получается, что на сегодня мы имеем 8,8 тысячи запросов на аккаунты. Если опять продолжим математику: 8,8 на каждом у нас 4 избирательных участка, то одномоментно мы можем смотреть почти 35 тысяч избирательных участков", - рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

На одно депутатское кресло в нижней палате парламента конкурс - 13 человек. Что касается исключенных из списков кандидатов, то три четверти из избирательной гонки выбыли по собственной инициативе, либо такое решение принимали сами партии.

"Знаете, какая основная претензия в адрес Центральной избирательной комиссии. В чем нас обвиняют? Жалоба на то, что Центральная избирательная комиссия последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было. Вчера наш коллега с правом совещательного голоса ярко это выразил, сказав: "Закон плохой. Не надо его исполнять" и так далее. Правда, никто не подавал в Конституционный суд или куда-то по поводу несоответствия закона конституции. Закон плохой и это, знаете, таким рефреном идёт", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Речь в том числе и о претензиях КПРФ. Директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина комиссия из федерального списка партии исключила. По данным прокуратуры, Грудинин по-прежнему владеет иностранными активами. Коммунисты обратились в суд. Впрочем, и первая, и вторая инстанция лишь подтвердили правомерность решения ЦИКа.

"Мы сейчас обратились в президиум Верховного суда, он обязан рассмотреть, мы просим президиум рассмотреть это в ближайшие дни, все документы есть. Вам не надо никаких дополнительных материалов для исследования этой проблемы. Одновременно подготовили обращение в ЕСПЧ. Но я хочу, чтобы мы нашли решение здесь, в нашем суде", - отметил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Единая Россия" свою народную предвыборную программу представила накануне. Ее соавторами, по сути, стали два миллиона россиян, которые внесли свои предложения. Теперь важно принять региональные документы. Ведь в каждом субъекте своя специфика. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – номер один в региональном списке "Единой России" на думских выборах.

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"Экзамены — это лотерея. Это обман юношества, молодые люди переживают. Все экзамены будут отменены, потому что нужно оценивать все знания человека. Это новое поколение, не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни".

Забота о подрастающем поколении - важная часть предвыборной программы партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Депутаты фракции направили в правительство законопроект о "Базовом", то есть гарантированном государством доходе. Деньги предлагают взять в том числе и из Фонда национального благосостояния.

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Времени до выборов все меньше. Голосование продлится 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Наши соотечественники, а их, по подсчетам российского МИДа, за рубежом проживает более двух миллионов, смогут сделать это в 144 странах мира. Для посещения избирательного участка потребуется только российский паспорт.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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