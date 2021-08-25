Японские власти ввели режим ЧС на половине территории страны

"Дельта"-штамм коронавируса стремительно распространяется

Чрезвычайное положение и жесткий карантин продлили японские власти из-за стремительного распространения "дельта"-штамма коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще восьми префектур, в итоге жесткий карантин установлен в 21 из 47 префектур страны.

"Из-за с резкого увеличения количества заболеваний медицинская система находится в крайне тяжелом состоянии", — заявил министр экономики Ясутоши Нисимура. Сообщается, что отведенные для лечения пациентов с COVID-19 учреждения заполнены на 90 %.

В планах властей сохранить режим чрезвычайной ситуации до 12 сентября. Эта мера будет действовать во всех префектурах, в том числе и в столичной.

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