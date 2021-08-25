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Самолеты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан стран ОДКБ

22:17
  • среда
  • 25 августа 2021

Пассажиров доставили в Киргизию и Таджикистан

В среду наша страна начала осуществлять вывозные рейсы из Афганистана. Днём из аэропорта Кабула вылетели 4 самолёта военно-транспортной авиации Министерства обороны России, сообщает "ТВ Центр".
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На трёх Ил-76 и одном Ил-62 Исламскую республику покинули более 500 человек. Это не только россияне, но и граждане государств-членов ОДКБ, а также Узбекистана и Украины. На борту каждого воздушного судна находились врачебно-сестринские бригады с необходимым оборудованием и медикаментами.

Два самолёта доставили пассажиров в Киргизию, ещё один приземлился в Таджикистане. Сейчас все они возвращаются в Россию. После 31 августа, когда в аэропорту Кабула может быть возобновлена работа гражданской авиации, наша страна планирует вывезти из Афганистана ещё почти тысячу человек.

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