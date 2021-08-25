Украина сорвала контракт на сборку американских вертолетов

"Укроборонпром" обещал начать работу к 30-летию независимости

Обещанный ко Дню независимости Украины американский вертолет украинской сборки так и не появился в ангаре "Одесского авиационного завода" 24 августа. Украинский концерн "Укроборонпром" сорвал контракт на сборку вертолетов UH-1 Iroqouis.

Как сообщает украинское издание Defense Express, завод до сих пор не собрал ни одной машины - более того, комплекты для сборки даже не привезли в страну. В "Укроборонпроме" объяснили задержку длительностью разрешительных процедур, связанных с ввозом комплектующих в страну.

26 февраля глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что первый борт украинской сборки будет готов к 24 августа. А к концу 2021 года может начаться лицензионная сборка американских вертолетов. Однако вскоре выяснилось, что компания Bell Textron, выпускающая UH-1, не передавала "Укроборонрому" лицензию на производство "Ирокезов". Оказывается, украинская сторона заключила соглашение на восстановление списанных вертолетов UH-1.

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