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Переговоры Лаврова и Курца начались в Вене

21:03
  • среда
  • 25 августа 2021

Заявлений по итогам встречи не предусмотрено

Глава МИД России и канцлер Австрии встретились в Вене. Сергей Лавров и Себастьян Курц в присутствии журналистов обменялись рукопожатием и сфотографировались на фоне национальных флагов. Сами переговоры продолжились в формате тет-а-тет.
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Встреча в закрытом для прессы режиме проходит в ведомстве федерального канцлера. За переговорами последует рабочий ужин. Заявлений для СМИ по итогам встречи не предусмотрено.

Сергей Лавров позже встретится с участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", а также с представителями австрийских деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками. Намечено посещение штаб-квартиры МАГАТЭ. В столицу Австрии российский министр прибыл из Венгрии, отсюда Лавров отправится в Италию, передает ТАСС.

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