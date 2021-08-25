Переговоры Лаврова и Курца начались в Вене

Заявлений по итогам встречи не предусмотрено
Глава МИД России и канцлер Австрии встретились в Вене. Сергей Лавров и Себастьян Курц в присутствии журналистов обменялись рукопожатием и сфотографировались на фоне национальных флагов. Сами переговоры продолжились в формате тет-а-тет.
Встреча в закрытом для прессы режиме проходит в ведомстве федерального канцлера. За переговорами последует рабочий ужин. Заявлений для СМИ по итогам встречи не предусмотрено.
Сергей Лавров позже встретится с участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", а также с представителями австрийских деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками. Намечено посещение штаб-квартиры МАГАТЭ. В столицу Австрии российский министр прибыл из Венгрии, отсюда Лавров отправится в Италию, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram