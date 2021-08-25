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Путин и Хан отметили возможности ШОС в решении афганского вопроса

21:28
  • среда
  • 25 августа 2021

Президент России и премьер Пакистана говорили по телефону

Телефонный разговор с премьером Пакистана Имраном Ханом провел президент России Владимир Путин. Предметом обсуждения стала, в частности, ситуация в Афганистане. Стороны согласились, что главное – поддержание в стране мира и безопасности.
Путин и Си Цзиньпин договорились о координации по Афганистану

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, Путин и Хан отметили целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества для обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом. Стороны условились о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

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