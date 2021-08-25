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Боевики перекрыли афганцам доступ в аэропорт Кабула

21:56
  • среда
  • 25 августа 2021

Пропускают только иностранцев

Гражданам Афганистана закрыт доступ в аэропорт Кабула. Окрестности воздушной гавани блокированы боевиками движения "Талибан" (запрещенной в России организации), которые пропускают только иностранцев.
США ограничили допуск в аэропорт Кабула

Как сообщил источник в руководстве радикального движения, афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, так что теперь все двери закрыты. Даже для афганцев с иностранным гражданством доступ закрыт - до дальнейших распоряжений.

Посольские автомобили, направляющиеся в аэропорт, также останавливают. Патрули талибов не позволяют иностранным дипломатам забрать и отвезти в аэропорт афганских коллег, передает РИА Новости.

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