Защита от COVID-19 после "Спутника V" растет со временем

Это доказали аргентинские ученые

Как сообщило по результатам исследований министерство науки, технологий и инноваций Аргентины, нейтрализующая сила вырабатываемых после вакцинации российским препаратом "Спутник V" антител со временем только растет.

Прежде чем прийти к подобным выводам, пишет РИА "Новости", ученые проанализировали 1800 образцов крови перенесших и не перенесших заболевание людей. Брались образцы в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации.

"Аргентинское исследование показывает увеличение нейтрализующей силы антител против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины", - сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что через шесть месяцев после "Спутника V" эффективность вакцины лишь возрастает.

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